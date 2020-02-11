Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве напомнили, что, поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24-е число.

Аналогичная ситуация с Международным женским днём, который также будет в выходной. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать, а рабочая неделя продлится четыре дня.

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.

Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае.

Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.