Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
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В ведомстве напомнили, что, поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24-е число.
Аналогичная ситуация с Международным женским днём, который также будет в выходной. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать, а рабочая неделя продлится четыре дня.
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Там также отметили, что следующие длинные выходные будут только в мае.
Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.