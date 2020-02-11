Эксперты назвали средний заработок таксистов в Москве

Стал известен средний заработок таксистов в Москве. Водитель может получать 20—25 тыс. рублей в месяц при стандартном восьмичасовом рабочем дне.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на лизинговую компанию «Европлан».

По 3% из общей выручки приходится на лизинговые платежи и страхование, 4% — на доход таксопарка, 8% — на возмещение стоимости автомобиля, взятого в лизинг. На налоги и эксплуатационные расходы нужно ещё 23%.

Чистый доход таксиста оценивается в 34% от выручки, а 25% получает агрегатор.

Для повышения дохода до максимального (74 тыс. рублей) водитель должен работать 25 дней по 12 часов, или 300 часов в месяц.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.