«ИрАэро» вывезла из Иркутска в Харбин 60 граждан Китая

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Авиакомпания «ИрАэро» выполнила последний чартерный рейс в Китай в рамках вывоза граждан России из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
«ИрАэро» вывезла из Иркутска в Харбин 60 граждан Китая
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «на борту самолёта, выполнявшего рейс Иркутск — Харбин, было 60 пассажиров, это граждане Китая», а обратным рейсом были доставлены девять россиян.

«Это был последний чартерный рейс», — рассказали в компании.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля. В то же время, по её словам, оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем нет.

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