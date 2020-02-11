«ИрАэро» вывезла из Иркутска в Харбин 60 граждан Китая

Авиакомпания «ИрАэро» выполнила последний чартерный рейс в Китай в рамках вывоза граждан России из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «на борту самолёта, выполнявшего рейс Иркутск — Харбин, было 60 пассажиров, это граждане Китая», а обратным рейсом были доставлены девять россиян.

«Это был последний чартерный рейс», — рассказали в компании.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля. В то же время, по её словам, оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем нет.