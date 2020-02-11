Роспотрбнадзор сообщил о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Короткая ссылка
Роспотрбнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходом иммунизации населения против гриппа.
Роспотрбнадзор сообщил о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ
  • АГН «Москва»

Отмечается, что в период с 3 по 9 февраля в России «продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население».

Согласно данным ведомства, «доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В».

Как уточняется, «превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах России, а также в 9-ти центральных городах субъектов России (без превышения эпидемического порога по субъекту России)».

В Роспотребнадзоре добавили, что в ходе подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек, что составляет 50,5% от численности населения).

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе продлили карантин по ОРВИ и гриппу в школах до 11 февраля включительно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить