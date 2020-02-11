Роспотрбнадзор сообщил о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотрбнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходом иммунизации населения против гриппа.

Отмечается, что в период с 3 по 9 февраля в России «продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население».

Согласно данным ведомства, «доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В».

Как уточняется, «превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах России, а также в 9-ти центральных городах субъектов России (без превышения эпидемического порога по субъекту России)».

В Роспотребнадзоре добавили, что в ходе подготовке к предстоящему эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек, что составляет 50,5% от численности населения).

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе продлили карантин по ОРВИ и гриппу в школах до 11 февраля включительно.