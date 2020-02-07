В Тюменском районе рассказали о продлении карантина по ОРВИ и гриппу

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В Тюменском районе продлили карантин по ОРВИ и гриппу в школах до 11 февраля включительно.
В Тюменском районе рассказали о продлении карантина по ОРВИ и гриппу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал администрации муниципалитета.

«Решение было принято санитарно-противоэпидемической комиссией Тюменского района», — отметили в администрации.

При этом учитывались результаты ежедневного мониторинга, согласно которым число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти.

Помимо занятий в школах, отменены занятия в детских кружках и секциях, дети продолжат обучаться дистанционно.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об отличии гриппа от других видов ОРВИ.

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