Задержаны два участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы

Полицейские задержали двух участников видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы. Об этом сообщили в МВД России.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Кароматулло Джаборова, участника видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы.

«В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его (Джаборова. — RT) предполагаемых сообщников — безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», Джаборов упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Ролик о произошедшем был размещён в интернете.