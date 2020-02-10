Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани россиян, которые в настоящее время находятся в карантине в Тюменской области.

По её словам, все чувствуют себя хорошо.

«Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением», — цитирует Попову РИА Новости.

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

Число зарегистрированных случаев заражения к настоящему времени превысило 40 тыс., скончались 908 человек.