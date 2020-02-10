В Совфеде оценили необходимость закона о праве иностранных студентов на работу

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов прокомментировал принятие нового закона, предоставляющего иностранным студентам право работать без специального разрешения.

В беседе с НСН он отметил, что работодатели ранее неохотно принимали на работу иностранных студентов в период каникул по причине их короткой продолжительности.

«Необходимость оформлять многочисленные документы, связанные с приёмом на работу иностранца, и отбивала такую охоту у работодателя. В итоге получалось, что большинство студентов-иностранцев всё-таки трудоустраиваются, обеспечивают себе какой-то доход, но делают это неофициально, нелегально. Конечно, ситуация, с нашей точки зрения, должна была быть поправлена», — отметил Смирнов.

В Совфеде полагают, что это решение приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов и будет способствовать социально-экономическому развитию страны.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, позволяющем иностранным студентам работать без специального разрешения наравне с гражданами России.