Эксперты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом

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Специалисты «Росконтроля» проверили вареники с творогом российских производителей.
Эксперты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом
  • ©roscontrol.com

Как сообщает НСН, в экспертизе участвовали образцы марок «От Ильиной», «Окраина», «СытоЕдов», «Сибирская коллекция», «Морозко» и Billa.

По итогам проверки в варениках «От Ильиной» найден золотистый стафилококк.

В образцах четырёх других марок выявлены бактерии кишечной палочки.

Кроме того, во всех товарах содержится относительно высокое количество плесени, а также дрожжей.

В результате к покупке рекомендованы только вареники с творогом от «СытоЕдова».

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