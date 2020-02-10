Эксперты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом
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Как сообщает НСН, в экспертизе участвовали образцы марок «От Ильиной», «Окраина», «СытоЕдов», «Сибирская коллекция», «Морозко» и Billa.
По итогам проверки в варениках «От Ильиной» найден золотистый стафилококк.
В образцах четырёх других марок выявлены бактерии кишечной палочки.
Кроме того, во всех товарах содержится относительно высокое количество плесени, а также дрожжей.
В результате к покупке рекомендованы только вареники с творогом от «СытоЕдова».