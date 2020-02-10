Эксперты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом

Специалисты «Росконтроля» проверили вареники с творогом российских производителей.

Как сообщает НСН, в экспертизе участвовали образцы марок «От Ильиной», «Окраина», «СытоЕдов», «Сибирская коллекция», «Морозко» и Billa.

По итогам проверки в варениках «От Ильиной» найден золотистый стафилококк.

В образцах четырёх других марок выявлены бактерии кишечной палочки.

Кроме того, во всех товарах содержится относительно высокое количество плесени, а также дрожжей.

В результате к покупке рекомендованы только вареники с творогом от «СытоЕдова».