Мишустин потребовал провести ревизию планов на 2020 год

Необходимо провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства назвал недопустимыми ситуации, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, и поручил проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее он поручил до 20 февраля представить предложения по реализации национальных проектов на период до 2024 года и подготовить изменения в закон о федеральном бюджете.





