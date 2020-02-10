Мишустин потребовал провести ревизию планов на 2020 год
- РИА Новости
Глава правительства назвал недопустимыми ситуации, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, и поручил проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года.
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее он поручил до 20 февраля представить предложения по реализации национальных проектов на период до 2024 года и подготовить изменения в закон о федеральном бюджете.