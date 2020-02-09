Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане после отключений из-за непогоды. Об этом сообщили «Россети».

«Сегодня в 19:15 по московскому времени энергетики «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») завершили восстановительные работы и вернули свет всем потребителям Дагестана, которые остались без энергоснабжения из-за сильной метели», — цитирует РИА Новости компанию.

Ранее в Дагестане без электроснабжения остались 65 тыс. человек.

Также 7 февраля энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана.