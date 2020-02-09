Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане

Короткая ссылка
Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане после отключений из-за непогоды. Об этом сообщили «Россети».
Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане
  • РИА Новости

«Сегодня в 19:15 по московскому времени энергетики «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») завершили восстановительные работы и вернули свет всем потребителям Дагестана, которые остались без энергоснабжения из-за сильной метели», — цитирует РИА Новости компанию.

Ранее в Дагестане без электроснабжения остались 65 тыс. человек.

Также 7 февраля энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить