Специалисты не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом в России

Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая.

РИА Новости

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — указывается в заявлении. Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первый случай смерти иностранца от коронавируса. Им оказался 60-летний гражданин США. 9 февраля стало известно, что власти Китая приняли решение дать новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).