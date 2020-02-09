Специалисты не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом в России

Короткая ссылка
Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая.
Специалисты не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом в России
  • РИА Новости

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первый случай смерти иностранца от коронавируса. Им оказался 60-летний гражданин США. 

9 февраля стало известно, что власти Китая приняли решение дать новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить