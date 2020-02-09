Специалисты не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом в России
- РИА Новости
«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первый случай смерти иностранца от коронавируса. Им оказался 60-летний гражданин США.
9 февраля стало известно, что власти Китая приняли решение дать новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).