Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Менеджеры высшего звена могут рассчитывать на самые выгодные предложения по трудоустройству в России с зарплатой от 100 до 800 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.

В частности, самые высокие зарплаты предлагают инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион работодателя не уточняется) и генеральному директору в Новосибирске.

Советник генерального директора по работе с банками в Москве может рассчитывать на зарплату 500 тыс. рублей (до вычета НДС), а E-commerce-директор — на заработок от 400 тыс. до 1 млн рублей. Финансовому директору в Москве также готовы предложить зарплату в 400 тыс. рублей.

В то же время директору по производству в Екатеринбурге готовы платить от 400 до 650 тыс. рублей, а IT-директору в Санкт-Петербурге — 300 тыс. рублей.

Выгодные зарплатные условия также предлагают старшему quant-исследователю (300 тыс. рублей до вычета НДС) и директору департамента судебной работы в Москве (от 350 тыс. рублей).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа» писала, что самыми популярными профессиями в 2019 году по числу запросов стали водитель, электрик и грузчик.