В Российской гильдии риелторов оценили перспективы ставок по ипотеке

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил перспективы ставок по ипотеке.
В Российской гильдии риелторов оценили перспективы ставок по ипотеке
  • РИА Новости

В беседе с НСН он заявил, что строительство жилья — локомотив местной экономики, и если ставку не уменьшить, может произойти заметное снижение покупательского спроса.

«Банки в этой ситуации абсолютно зависимы от ключевой ставки... Если ключевая ставка ЦБ не понизится, они вряд ли смогут снижать ипотечную ставку дальше», — пояснил Апрелев.

По его мнению, в 2020 году правительство и регулятор пойдут по пути дальнейшего снижения ставки по ипотеке через снижение ключевой ставки.

«Минимум на 1,5—2% должна снизиться ставка, чтобы поддержать ликвидность. И это позволит сохранить платёжеспособный спрос населения и возможность сохранения покупательского спроса, который сейчас существует», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке.

В декабре Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

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