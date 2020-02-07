В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата Хайруллина

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Лебедев прокомментировал RT сообщение о смерти депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

«Несмотря на то что мы были в разных партиях, мы вместе делали одно дело. Мы защищали крестьян, крестьянство. Очень тяжело говорить, очень трагическая ситуация. Мы старались в нашей работе в аграрном комитете максимально работать на развитие сельских территорий, прежде всего чтобы люди труда не хотели уезжать, а работали там, где им нравится жить», — рассказал депутат.

Он также отметил, что комитетом проводилось много различных слушаний и круглых столов, на которые приезжала вся страна.

«В результате наш комитет, в том числе Айрат и я, были соавторами многих законов, все они направлены на развитие нашей агропромышленной отрасли, на то, чтобы сельское хозяйство в России развивалось. Конечно, вы видите, что за последние три-четыре года сельское хозяйство сделало существенный рывок — это общая заслуга всех: и Министерства, и нашего комитета, и депутатов и в том числе, конечно, Айрата», — заключил Лебедев.

Ранее стало известно, что в результате аварии с вертолётом в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Следователи организовали проверку по факту происшествия.