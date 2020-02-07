Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент соответствующие маски производят 20 российских предприятий. Из-за ситуации с коронавирусом они уже увеличили их выпуск.

«Объём производства — всего по стране в год мы можем (выпускать. — RT) до 900 млн масок, мощности позволяют. Но раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух всё устаканится, а потом будет другая проблема: куда девать», — сказал он.

По его словам, при наличии излишка маски будут направлены в Росрезерв.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски.

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