Следствие обвинило генерала Арсланова в симуляции болезни

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Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя болезнь, утверждает следствие.
Следствие обвинило генерала Арсланова в симуляции болезни
  • АГН «Москва»

«Арсланов в период с октября по декабрь 2019 года, не имея на то объективных показаний, симулировал обострение заболеваний и неоднократно инициировал продление своего нахождения на стационарном лечении с целью уклониться от участия в следственных действиях», — цитирует следователя Интерфакс.

По его словам, Арсланов оказывает давление на подчинённых, «создаёт обстановку запугивания и страха, заявляет угрозы вплоть до увольнения в случае дачи ими показаний».

Ранее следствие заявило, что фигурант угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.

Генералу вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники. Свою вину он не признаёт.

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