В Минздраве Подмосковья заявили о планах по изменению формата работы ФАП

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о планах по строительству 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов и изменению формата работы старых.

Как отметили в Минздраве, строительство новых ФАП и изменения в работе старых пунктов пройдут в рамках реализации национального проекта.

«Хотим переформатировать именно на диспансеризацию, активный обход. Чтобы у каждого фельдшера был свой регистр больных, какие болезни. Чтобы он сопровождал, напоминал, какие принимать лекарства», — цитирует телеканал «360» министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Ранее «Невские новости» сообщали об увеличении единовременных выплат для врачей и фельдшеров в Ленинградской области.