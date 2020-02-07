В Минздраве Подмосковья заявили о планах по изменению формата работы ФАП

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В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о планах по строительству 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов и изменению формата работы старых.
В Минздраве Подмосковья заявили о планах по изменению формата работы ФАП
  • РИА Новости

Как отметили в Минздраве, строительство новых ФАП и изменения в работе старых пунктов пройдут в рамках реализации национального проекта.

«Хотим переформатировать именно на диспансеризацию, активный обход. Чтобы у каждого фельдшера был свой регистр больных, какие болезни. Чтобы он сопровождал, напоминал, какие принимать лекарства», — цитирует телеканал «360» министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Ранее «Невские новости» сообщали об увеличении единовременных выплат для врачей и фельдшеров в Ленинградской области.

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