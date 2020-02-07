«Коммерсантъ»: в России могут упростить получение гражданства

В России намерены упростить процедуру приёма иностранцев в российское гражданство, соответствующие изменения готовит правительство, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

В пресс-службе правительства изданию подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Речь идёт о том, чтобы признать утратившим силу пункт в статье закона о гражданстве, согласно которому одним из условий его приобретения является отказ иностранцев от иного гражданства.

Как отметили в правительстве, работа над проектом закона завершается, после согласования с администрацией президента его направят в Госдуму.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. Соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан защищать», — рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Как уточняет газета, в рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики входят представители разных ведомств и парламентарии.

Её создали в марте 2019 года распоряжением президента. Главной задачей является привлечение в Россию как можно большего числа новых граждан.

Осенью 2019 года глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, который входит в рабочую группу, заявил, что правительство внесёт законопроект об упрощённом получении гражданства, который предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.

Парламентарий называл проект революционером в сфере гражданства.