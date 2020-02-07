В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в Новосибирской области мужчины, на которого с крыши упал снег.

Инцидент произошёл 6 февраля в посёлке Октябрьский. По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега.

Также URA.RU сообщало, что в Североуральске 15-летний подросток пострадал в результате обрушения козырька подъезда многоквартирного дома.