В Свердловской области проводят проверку по факту обрушения козырька подъезда на подростка

В Североуральске 15-летний подросток пострадал в результате обрушения козырька подъезда многоквартирного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мальчик получил закрытый перелом ноги со смещением и был отправлен на операцию в Краснотурьинск.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны управляющей компании при эксплуатации и обслуживании многоквартирного жилого дома», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидентом заинтересовалось и региональное СУ СК России. Там также проводят проверку.

По данным следователей, подросток хотел достать с козырька банковскую карту, которую ему сбросила из окна родственница. Мальчик хотел подтянуться на козырьке, но фрагмент отломился, и пострадавший упал вместе с ним.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае организовали проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши.