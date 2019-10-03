В Свердловской области проводят проверку по факту обрушения козырька подъезда на подростка
- РИА Новости
Мальчик получил закрытый перелом ноги со смещением и был отправлен на операцию в Краснотурьинск.
«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны управляющей компании при эксплуатации и обслуживании многоквартирного жилого дома», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидентом заинтересовалось и региональное СУ СК России. Там также проводят проверку.
По данным следователей, подросток хотел достать с козырька банковскую карту, которую ему сбросила из окна родственница. Мальчик хотел подтянуться на козырьке, но фрагмент отломился, и пострадавший упал вместе с ним.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Алтайском крае организовали проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши.