В Алтайском крае проводят проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши

В Барнауле проводят проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следователей, днём 28 марта на территории одного из детских садов произошёл сход снега. Это случилось во время работ по очистке отмостки и кровли подвального помещения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело против мастера управляющей компании из Лангепаса, по предполагаемой вине которого 37-летний мужчина получил травму из-за сошедшего с крыши снега. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске проводят проверку по факту травмирования семилетней девочки в результате падения наледи.