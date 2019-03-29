В Алтайском крае проводят проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши
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- РИА Новости
По данным следователей, днём 28 марта на территории одного из детских садов произошёл сход снега. Это случилось во время работ по очистке отмостки и кровли подвального помещения.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело против мастера управляющей компании из Лангепаса, по предполагаемой вине которого 37-летний мужчина получил травму из-за сошедшего с крыши снега. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
Статья — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ранее сообщалось, что в Новосибирске проводят проверку по факту травмирования семилетней девочки в результате падения наледи.