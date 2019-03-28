В Новосибирске проводят проверку по факту травмирования ребёнка при падении наледи
- РИА Новости
Инцидент произошёл 28 марта на улице Маяковского. Пострадавшая госпитализирована.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится на сайте областного СУ СК России.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую в результате падения наледи.