В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи

В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую в результате падения наледи, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл на улице Горького. По имеющимся данным, женщину доставили в горбольницу №24.

«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приёмном покое», — заявила пресс-секретарь управления здравоохранения городской администрации Екатерина Макашина.

18 марта в Екатеринбурге также госпитализировали женщину, получившую травму в результате падения наледи.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту травмирования 82-летней пенсионерки в результате падения наледи с крыши.