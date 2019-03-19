В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи
- РИА Новости
Инцидент произошёл на улице Горького. По имеющимся данным, женщину доставили в горбольницу №24.
«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приёмном покое», — заявила пресс-секретарь управления здравоохранения городской администрации Екатерина Макашина.
18 марта в Екатеринбурге также госпитализировали женщину, получившую травму в результате падения наледи.
«Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту травмирования 82-летней пенсионерки в результате падения наледи с крыши.