В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи

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В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую в результате падения наледи, сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на улице Горького. По имеющимся данным, женщину доставили в горбольницу №24.

«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приёмном покое», — заявила пресс-секретарь управления здравоохранения городской администрации Екатерина Макашина.

18 марта в Екатеринбурге также госпитализировали женщину, получившую травму в результате падения наледи.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту травмирования 82-летней пенсионерки в результате падения наледи с крыши.

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