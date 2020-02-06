В роддомах Свердловской области начнут выдавать свидетельства о рождении
- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на заместителя начальника регионального управления ЗАГС Наталью Храмову.
«Родителям не нужно будет дополнительно приходить в отделение ЗАГС, что существенно сэкономит время и упростит процедуру», — заявила она.
По словам Храмовой, первое рабочее место для сотрудника ЗАГС появится в I квартале 2020 года в перинатальном центре Областной детской клинической больницы.
В дальнейшем услуга станет доступной во всех родильных отделениях региона.
Ранее сообщалось, что в перинатальном центре Адыгеи открыли кабинет регистрации рождения.
URA.RU сообщало, что в Тюменской области обновили правила получения документов.