В роддомах Свердловской области начнут выдавать свидетельства о рождении

Свидетельство о рождении ребёнка в Свердловской области можно будет получить в роддомах при выписке.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на заместителя начальника регионального управления ЗАГС Наталью Храмову.

«Родителям не нужно будет дополнительно приходить в отделение ЗАГС, что существенно сэкономит время и упростит процедуру», — заявила она.

По словам Храмовой, первое рабочее место для сотрудника ЗАГС появится в I квартале 2020 года в перинатальном центре Областной детской клинической больницы.

В дальнейшем услуга станет доступной во всех родильных отделениях региона.

Ранее сообщалось, что в перинатальном центре Адыгеи открыли кабинет регистрации рождения.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области обновили правила получения документов.