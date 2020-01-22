В перинатальном центре Адыгеи открыли кабинет регистрации рождения

В Адыгейском республиканском перинатальном центре в Майкопе открыли кабинет регистрации рождения.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Теперь оформить свидетельство о рождении можно сразу в роддоме. Такая услуга предоставляется с 16 января. По данным на 20-е число, документы выданы уже 21 семье.

Отделения ЗАГС в муниципалитетах остаются основными центрами по оформлению документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области обновили правила получения документов.