В перинатальном центре Адыгеи открыли кабинет регистрации рождения
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.
Теперь оформить свидетельство о рождении можно сразу в роддоме. Такая услуга предоставляется с 16 января. По данным на 20-е число, документы выданы уже 21 семье.
Отделения ЗАГС в муниципалитетах остаются основными центрами по оформлению документов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области обновили правила получения документов.