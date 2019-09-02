В Тюменской области обновили правила получения документов
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Такую практику апробировали в перинатальном центре Тюмени. Теперь её распространят по всему региону.
В роддомах также можно будет установить отцовство и заключить брак.
«В наших планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у неё уже готовы все документы на ребёнка», — заявил Моор.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в многофункциональные центры Московской области в июле поступило более 1,5 млн обращений.