В Тюменской области обновили правила получения документов

В роддомах Тюменской области разрешат получать свидетельство о рождении ребёнка, сообщает URA.RU.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Такую практику апробировали в перинатальном центре Тюмени. Теперь её распространят по всему региону.

В роддомах также можно будет установить отцовство и заключить брак.

«В наших планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у неё уже готовы все документы на ребёнка», — заявил Моор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в многофункциональные центры Московской области в июле поступило более 1,5 млн обращений.