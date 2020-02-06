Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузах

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Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что часто слышит об идеях вернуть систему распределения в вузах, однако «обязаловкой» проблемы в этой сфере не решить.
Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузах
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, повсеместно звучат призывы вернуть в вузы систему распределения.

«Обязаловкой мы ничего не решим», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в связи с кардинальным изменением жизни требуются условия для самореализации молодых людей, современные и привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха.

«Этими задачами нам и нужно вместе заняться», — подчеркнул президент.

Ранее Путин потребовал последовательно убирать «вузы-пустышки» из России.

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