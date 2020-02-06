Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузах
- РИА Новости
Как отметил глава государства, повсеместно звучат призывы вернуть в вузы систему распределения.
«Обязаловкой мы ничего не решим», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в связи с кардинальным изменением жизни требуются условия для самореализации молодых людей, современные и привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха.
«Этими задачами нам и нужно вместе заняться», — подчеркнул президент.
Ранее Путин потребовал последовательно убирать «вузы-пустышки» из России.