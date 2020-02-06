Путин потребовал убирать «вузы-пустышки» из России

Необходимо последовательно убирать из России «вузы-пустышки», заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

По его словам, это входит в число мер, которые важно реализовать как можно быстрее, но при этом качественно и предельно ответственно.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении.

Ранее российский лидер предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.