В Перми вводят карантин во всех школах, техникумах и колледжах
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Карантин вводится с 7 по 15 февраля включительно. Учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий», — заявили в мэрии.
Детсады продолжат работу в обычном режиме.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, на территории региона продолжают действовать дополнительные мероприятия, в том числе «утренний фильтр» в дошкольных организациях и ограничение посещения больных в стационарах.
На техникумы и колледжи Перми распространяется предписание Роспотребнадзора.
«Учебные заведения высшего образования на карантин не закрываются, поскольку подчиняются непосредственно распоряжениям Министерства образования России», — уточнили в областном Минобразования.
Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.