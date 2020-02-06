В Перми вводят карантин во всех школах, техникумах и колледжах

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В Перми вводят карантин во всех школах, гимназиях, лицеях, учреждениях дополнительного образования, техникумах и колледжах, заявили в пресс-службе городской администрации.
В Перми вводят карантин во всех школах, техникумах и колледжах
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Карантин вводится с 7 по 15 февраля включительно. Учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий», — заявили в мэрии.

Детсады продолжат работу в обычном режиме.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, на территории региона продолжают действовать дополнительные мероприятия, в том числе «утренний фильтр» в дошкольных организациях и ограничение посещения больных в стационарах.

На техникумы и колледжи Перми распространяется предписание Роспотребнадзора.

«Учебные заведения высшего образования на карантин не закрываются, поскольку подчиняются непосредственно распоряжениям Министерства образования России», — уточнили в областном Минобразования.

Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.

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