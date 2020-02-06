В Депздраве Тюменской области оценили идею флешмоба в поддержку эвакуированных из Китая граждан

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина прокомментировала запуск флешмоба #СвоихНеБросаем, организованного в поддержку российских граждан, эвакуированных из Китая из-за распространения коронавируса.
В Депздраве Тюменской области оценили идею флешмоба в поддержку эвакуированных из Китая граждан
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Она поддержала идею флешмоба и отметила, что люди, по разным причинам оказавшиеся в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой.

«Тюменская область оперативно мобилизовалась и постаралась создать максимально комфортные условия пребывания в карантине в течение двух недель. Люди здоровы! Абсолютно для нас безопасны! В инфекционной больнице каждый день работают специалисты и каждый вечер возвращаются домой», — цитирует портал megatyumen.ru слова Малыгиной.

По словам Малыгиной, медики соблюдают все меры безопасности, чтобы не допустить угрозы заражения для других россиян.

Ранее в Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что у эвакуированных из города Ухань россиян нет симптомов вирусной инфекции

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить