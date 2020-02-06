В Депздраве Тюменской области оценили идею флешмоба в поддержку эвакуированных из Китая граждан

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина прокомментировала запуск флешмоба #СвоихНеБросаем, организованного в поддержку российских граждан, эвакуированных из Китая из-за распространения коронавируса.

Она поддержала идею флешмоба и отметила, что люди, по разным причинам оказавшиеся в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой.

«Тюменская область оперативно мобилизовалась и постаралась создать максимально комфортные условия пребывания в карантине в течение двух недель. Люди здоровы! Абсолютно для нас безопасны! В инфекционной больнице каждый день работают специалисты и каждый вечер возвращаются домой», — цитирует портал megatyumen.ru слова Малыгиной.

По словам Малыгиной, медики соблюдают все меры безопасности, чтобы не допустить угрозы заражения для других россиян.

Ранее в Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что у эвакуированных из города Ухань россиян нет симптомов вирусной инфекции