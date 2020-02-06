В Оренбурге выбрали главу города

Депутаты Оренбургского городского совета избрали главой города Владимира Ильиных.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего на данный пост претендовали четыре человека, включая победителя голосования.

«Число депутатов Оренбургского городского совета, принявших участие в голосовании, — 33. Количество голосов, отданных за кандидатов: Ивлев — 0, Ильиных — 33, Кальнишевский — 0, Корнев — 0», — объявил результаты голосования председатель счётной комиссии, депутат Оренбургского городского совета Алексей Чистяков.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.