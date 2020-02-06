В Оренбурге выбрали главу города
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что всего на данный пост претендовали четыре человека, включая победителя голосования.
«Число депутатов Оренбургского городского совета, принявших участие в голосовании, — 33. Количество голосов, отданных за кандидатов: Ивлев — 0, Ильиных — 33, Кальнишевский — 0, Корнев — 0», — объявил результаты голосования председатель счётной комиссии, депутат Оренбургского городского совета Алексей Чистяков.
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