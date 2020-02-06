В Оренбурге выбрали главу города

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Депутаты Оренбургского городского совета избрали главой города Владимира Ильиных.
В Оренбурге выбрали главу города
  • ©orenburg.ru / youtube

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего на данный пост претендовали четыре человека, включая победителя голосования.

«Число депутатов Оренбургского городского совета, принявших участие в голосовании, — 33. Количество голосов, отданных за кандидатов: Ивлев — 0, Ильиных — 33, Кальнишевский — 0, Корнев — 0», — объявил результаты голосования председатель счётной комиссии, депутат Оренбургского городского совета Алексей Чистяков.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. 

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