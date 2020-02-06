Опрос: 52% россиян планируют искать подработку в ближайшее время

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Специалисты HeadHunter провели опрос с целью изучения настроений на рынке труда.
Опрос: 52% россиян планируют искать подработку в ближайшее время
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», в рамках исследования были опрошены 20 тыс. россиян,

На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трёх месяцев 29% дали ответ «определённо рассматриваю» и 23% — «скорее рассматриваю».

Ещё 16% респондентов считают, что дополнительный заработок им не нужен («абсолютно не рассматриваю»); 21% — «скорее не рассматриваю», у 8% подработка уже есть, 4% затруднились с ответом.

Чаще всего хотят найти подработку занятые в сферах искусства и масс-медиа, науки и образования, инсталляции и сервиса.

Менее всего заинтересованных среди сотрудников банков, компаний по добыче сырья, студентов или только начинающих карьеру специалистов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, показавший низкий уровень лояльности россиян к своим работодателям, сообщает со ссылкой на данные исследования.

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