Школы в ряде городов Оренбургской области закрылись на карантин

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В управлении Роспотребнадзора Оренбургской области заявили, что власти решили закрыть на карантин школы в ряде городов региона из-за гриппа.
Школы в ряде городов Оренбургской области закрылись на карантин
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По данным ведомства, в области с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 18 тыс. случаев заболеваний гриппом А/H1N1/2009 и В, при этом превышение недельных эпидемических порогов отмечается во всех возрастных группах.

«С учётом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях Бузулука, Оренбурга, Орска, Кувандыка, Ясного, Гайского и Соль-Илецкого городских округов, Сакмарского, Новоорского, Оренбургского районов», — указывается в заявлении.

Ранее URA.RU со ссылкой на администрации муниципалитетов сообщало, что школы в Копейске и Коркинском муниципальном районе Челябинской области закроют на карантин по гриппу и ОРВИ с 6 февраля.

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