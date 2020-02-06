Названы регионы России с наибольшим потреблением водки

В число российских регионов, лидировавших по объёму потребления водки в 2019 году, вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Карелия, а также Чукотка.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя.

Отмечается, что список регионов был составлен, исходя из статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах алкоголя и официальных данных о населении российских регионов.

По данным издания, по итогам 2019 года в Сахалинской области зафиксировано потребление 12 литров водки на душу населения, в Магаданской области — 11,4 литра, в Коми — 10,6 литров, на Чукотке — 10 литров, в Карелии — 9,6 литров.

Также указывается, что в Сахалинской и Магаданской областях и в Карелии за год объём выпитой водки на душу населения уменьшился на 2%. В Коми и на Чукотке этот показатель в прошлом году возрос на 1% и 3% соответственно.

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