Эксперт напомнил о вредном воздействии алкоголя на человека

Короткая ссылка
Психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил о вредном воздействии алкоголя на человека.
Эксперт напомнил о вредном воздействии алкоголя на человека
  • РИА Новости

«Я бы не стал разделять алкоголь по степени опасности, потому что он в одинаковой степени опасен тем, что может при повторном употреблении вызывать со временем привыкание и формировать алкогольную зависимость», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, в этом основная опасность, поскольку человек начинает деградировать.

Ещё одна опасность — количество выпитого спиртного. Как пояснил Ковтун, чем больше человек выпил, тем выше токсическая нагрузка на органы.

«А состав уже третьестепенное значение имеет, на мой взгляд. Может быть, об этом можно как-то рассказать в научно-популярных целях, но серьёзно я бы на эту тему рассуждать не стал», — добавил он.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить