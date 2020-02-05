Эксперт напомнил о вредном воздействии алкоголя на человека

Психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил о вредном воздействии алкоголя на человека.

«Я бы не стал разделять алкоголь по степени опасности, потому что он в одинаковой степени опасен тем, что может при повторном употреблении вызывать со временем привыкание и формировать алкогольную зависимость», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, в этом основная опасность, поскольку человек начинает деградировать.

Ещё одна опасность — количество выпитого спиртного. Как пояснил Ковтун, чем больше человек выпил, тем выше токсическая нагрузка на органы.

«А состав уже третьестепенное значение имеет, на мой взгляд. Может быть, об этом можно как-то рассказать в научно-популярных целях, но серьёзно я бы на эту тему рассуждать не стал», — добавил он.

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