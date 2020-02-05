Онищенко оценил влияние пива на здоровье

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал влияние пива на организм.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что пиво зачастую становится пусковым механизмом приобщения человека к алкоголю.

«Напиток слабоалкогольный, а вкусовые качества позволяют его много выпить. Человек накачивает себя жидкостью. При воздействии алкоголя и избыточной жидкости нагрузка ложится на сердце», — пояснил врач.

По его словам, для здоровья опасен не только спирт, который содержится в пиве, но и весь набор компонентов, из которых состоит напиток, который оказывает комплексное воздействие на организм.

Ранее главный врач медицинского центра «Бехтерев» в беседе с «Невскими новостями» оценил заявление британских учёных о вреде алкоголя.