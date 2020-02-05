Эксперт прокомментировал ситуацию с «чёрными кредиторами»

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал ситуацию с появлением новых способов мошенничества с кредитами.

«Если вам выдали какую-то ссуду или деньги в кредит, а вы её взяли и подписались в договоре, где не сказано, как вы будете их возвращать, то вы изначально подставили себя сами. Это мошенническая схема, безусловно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, оспорить свою оплошность можно в суде, но это будет не так просто, как хотелось бы.

Шабанов советует изначально проверять документы и внимательно читать не только то, что человек подписывает в формате процентных ставок, но и то, как он будет возвращать деньги.

«Чтобы понимать, как вы с этими кредитами будете жить дальше, все условия должны быть чётко прописаны в договоре», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.