Банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами

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Центробанк рассказал о появлении новой схемы мошенничества с кредитами.
Банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами
  • РИА Новости

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает — и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается.

Через какое-то время кредитор внезапно подаёт в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

В конце января в России вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Отмечается, что теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — более 1%.

В документе отмечается, что до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.

Также сообщалось об идее ввести уголовную ответственность для «чёрных кредиторов».

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