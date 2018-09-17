СМИ: В России могут ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов»

В России могут ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов», сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект будет подготовлен комитетом Госдумы по финансовому рынку. Об этом заявил его глава Анатолий Аксаков.

«Ответственность для «чёрных кредиторов» будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином», — уточнил депутат.

В пресс-службе Центробанка рассказали, что за январь — июнь 2018 года регулятор обнаружил 1890 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го число выявленных «чёрных кредиторов» выросло более чем вдвое.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Иркутской области вынесли приговор главарю банды «чёрных риелторов».