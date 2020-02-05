СК завёл дело на зарезавшего сына в Подмосковье мужчину

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал своего 13-летнего сына в Московской области, сообщает пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России, по факту убийства 13-летнего мальчика в городском округе Домодедово», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 5 февраля мать ребёнка обнаружила дома супруга, который сообщил ей, что убил сына. Обнаружив тело убитого, женщина выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Как уточняется, отец убитого ребёнка всё ещё не допрошен из-за агрессивного поведения, он находится в психоневрологическом диспансере.

Ранее в подмосковном Пушкине арестовали мужчину, отравившего своего четырёхмесячного сына снотворным.