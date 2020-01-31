Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Волгоградской области

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Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка в Волгоградской области.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Волгоградской области
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на руководителя объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерину Вальковскую.

По информации областного СУ СК России, в среду в больнице Волгограда скончался пострадавший — студент колледжа. В тот же день был задержан ранее судимый 20-летний местный житель. Мотивом нападения он назвал тот факт, что подросток толкнул его плечом.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого избрана до 29 марта 2020 года», — сказали в суде.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

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