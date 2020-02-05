Вернувшаяся из Китая россиянка рассказала о карантине

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Российская туристка, вернувшаяся из Китая на Сахалин, рассказала о карантине.
Вернувшаяся из Китая россиянка рассказала о карантине
  • РИА Новости

«Карантин, внимание врачей, больничный. Я вернулась из Китая в прошлые выходные. Два дня подряд приезжала скорая помощь. В будни приходит терапевт», — заявила она в беседе с astv.ru.

По её информации, ко всем, кто вернулся из КНР, ежедневно приезжает скорая — медики измеряют температуру, наблюдают.

«Нас изолируют при любых проявлениях ОРВИ. Даже страшно представить. Но самое неприятное — это отношение некоторых людей», — утверждает жительница Сахалина.

Она добавила, что не думала, что в их адрес может быть злоба или негатив.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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