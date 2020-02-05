Эксперт прокомментировал новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал новый способ борьбы с телефонным мошенничеством, когда с помощью специальных IT-платформ данные о подозрительных звонках абоненту передаются в режиме онлайн в банк.
Эксперт прокомментировал новый способ борьбы с телефонными мошенниками
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«Проблема с подставными номерами есть, но она невелика относительно всех информационных угроз. А самая большая проблема, как показывает практика, — утечка данных клиентов из самих кредитных организаций», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, когда злоумышленник звонит и обращается к клиенту по имени и отчеству, знает, что в конкретном банке у того есть счёт и сколько там средств, то понятно, что у клиента резко повышается уровень доверия к звонящему, то есть выведать недостающую информацию уже не составит труда.

«Если мы говорим о достаточно большом объёме мошеннических звонков, то по каждому разбираться вручную не всегда будет возможно», — полагает Ульянов.

15 января Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее в Госдуме оценили возможность блокировки телефонных звонков от мошенников.

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