В Госдуме оценили возможность блокировки телефонных звонков от мошенников

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал возможность предоставить телекоммуникационным компаниям право автоматически блокировать звонки от телефонных мошенников.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий полномочия операторов, уже в этом году.

Депутат уточнил, что речь идёт о блокировке номеров, схожих с номерами служб клиентских сервисов крупных банков.

«Существует технологическая возможность блокировать звонок, который идёт не от банка. Телекоммуникационные компании смогут реагировать на несанкционированные звонки с таких номеров, чтобы мошенники не вводили людей в заблуждение», — пояснил Аксаков.

Парламентарий уверен, что эта технология позволит своевременно выявлять недобросовестных абонентов даже при условии частой смены номеров.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik оценил возможность получения мошенниками доступа к номерам банковских карт россиян через мессенджеры.