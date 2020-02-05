Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

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Госдума в ходе заседания 5 февраля приняла в первом чтении законопроект о ежегодном проведении всероссийской минуты молчания 22 июня.
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
  • РИА Новости

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, всероссийская минута молчания должна послужить миру напоминанием об агрессии против Советского Союза и о стойкости его народов в борьбе с фашизмом.

«Законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона «О днях воинской славы и памятных датах России» на мероприятия, посвященные памятным датам России», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что к 75-летию Победы в Курске установят памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны».

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