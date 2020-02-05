В ОНК заявили, что фигурант дела Голунова опроверг сообщения о давлении на него

​​Бывший оперативник Денис Коновалов, задержанный по делу журналиста Ивана Голунова, опроверг информацию о давлении на него со стороны следствия.

Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии и спецкор RT Борис Клин.

Ранее появилась информация, что на теле Коновалова были якобы видны следы от побоев.

4 февраля в сети появилась фотография Коновалова с пятнами на шее.

Отмечается, что члены комиссии осмотрели его, но не нашли никаких телесных повреждений.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО столичного главка МВД.

По версии следствия, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и в июне 2019 года подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.