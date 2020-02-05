Под медицинским наблюдением в ДВФО находятся 43 гражданина КНР

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В субъектах Дальневосточного федерального округа России с 1 февраля находятся под медицинским наблюдением 43 гражданина Китая, которые имеют российский вид на жительство.
Под медицинским наблюдением в ДВФО находятся 43 гражданина КНР
  • РИА Новости

«В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 находятся под медицинским наблюдением 43 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки 490, а заражённых в настоящий момент более 24,3 тыс.

Заражённых новым типом коронавируса среди эвакуированных из китайского города Ухань россиян не выявлено

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