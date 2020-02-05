Напавшего на Памфилову отправили в психбольницу
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Об этом сообщает Следственный комитет.
«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошёл в ночь на 6 сентября 2019 года.
Глава ЦИК рассказала, что стала «молотить изо всех сил» злоумышленника и «очень громким голосом на него ругаться», в итоге тот убежал.
Карабалаев признал вину. По его словам, он выбрал для совершения преступления случайный дом и ничего не знал о его хозяевах.