Напавшего на Памфилову отправили в психбольницу

Бахыт Карабалаев, который в сентябре прошлого года пробрался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил её электрошокером, отправлен в психбольницу.

Об этом сообщает Следственный комитет.

«На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл в ночь на 6 сентября 2019 года.

Глава ЦИК рассказала, что стала «молотить изо всех сил» злоумышленника и «очень громким голосом на него ругаться», в итоге тот убежал.

Карабалаев признал вину. По его словам, он выбрал для совершения преступления случайный дом и ничего не знал о его хозяевах.