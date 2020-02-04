В МВД России рассказали о законопроекте о депортации мигрантов с опасными заболеваниями

Министерство внутренних дел России прокомментировало законопроект о депортации мигрантов с опасными заболеваниями.

Ведомством проанализированы нормы соответствующего законодательства.

«По результатам проведённой работы выявлено отсутствие порядка взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями при решении вопроса транспортировки депортируемых, а также требований по соблюдению мер личной и общественной гигиены», — говорится в сообщении на сайте МВД.

К представляющим опасность для окружающих правительство России отнесло такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, лепра, туберкулёз. С 31 января 2020 года список дополнен коронавирусной инфекцией.

Для устранения пробела правового регулирования, для предотвращения распространения инфекционных заболевания и для оказания содействия депортируемым иностранцам разработан и 30 сентября 2019 года внесён в правительство законопроект, который предусматривает наделение МВД и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти полномочиями по определению особенностей перевозок лиц указанной категории.

«В случае если инициатива МВД России будет поддержана, то для реализации положений данного федерального закона потребуется издание соответствующего межведомственного приказа», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса.